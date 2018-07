Ein Brand in einer Pizzeria in Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Das Feuer brach wohl infolge eines Defekts an einem Elektrogerät in der Küche aus, wie die Polizei in Heilbronn am Samstag mit. 50 Feuerwehrleute löschten den Brand am Samstagmorgen. Niemand wurde verletzt.

Mitteilung der Polizei