Brand in Parkhaus verursacht Schaden von 700.000 Euro

Durch einen Brand in einem Parkhaus in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Freitagnachmittag im Motorraum eines geparkten Autos aus. Ursache dafür sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Fünf weitere Fahrzeuge in der Nähe des brennenden Autos sowie wie Teile des Gebäudes wurden durch die starke Hitze beschädigt.

Das Parkhaus wurde bis auf weiteres gesperrt. Es müsse zunächst überprüft werden, ob die Konstruktion des Gebäudes durch das Feuer beschädigt worden sei, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Noch parkende Fahrzeuge dürften jedoch herausgefahren werden.

