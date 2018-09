Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aalen (Ostalbkreis) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag vermutlich wegen einer defekten Heizung im Keller ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Wie viele Menschen insgesamt in dem Haus waren als das Feuer ausbrach, war nicht bekannt.