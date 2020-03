Brand in Mehrfamilienhaus in Ravensburg - Großeinsatz

Ein Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Ravensburg hat einen Großeinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr habe am frühen Mittwochmorgen fünf Bewohner aus dem Gebäude gerettet, teilte die Polizei mit. Einer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache wird laut Polizei noch ermittelt. Vor Ort waren etwas mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.