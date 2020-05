Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Engen (Kreis Konstanz) ist in Flammen aufgegangen. Den entstandenen Schaden im Stadtteil Bargen schätzt die Polizei auf 450 000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Warum das Haus Feuer fing, war am Morgen noch unklar.