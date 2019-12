Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Asperg bei Ludwigsburg ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch aus ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Wo genau es in dem Gebäude brannte, war ebenfalls noch unklar. 14 Bewohner mussten das Haus verlassen, eine Person sollte in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer wurde dem Sprecher zufolge bereits unter Kontrolle gebracht, die Löscharbeiten dauerten aber noch an.