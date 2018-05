In der Lagerhalle einer Schreinerei in Mannheim hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Verletzte gab es keine, wie ein Sprecher der Polizei sagte. „Es brennen hauptsächlich Holz und Lacke.“ Die Feuerwehr ging davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch die ganze Nacht hinziehen. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.