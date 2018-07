Brand in Industriegebiet: Anwohner sollen Fenster schließen

Ein Großbrand im Industriegebiet von Remseck (Kreis Ludwigsburg) hält Feuerwehr und Polizei in Atem. „Die Lage ist unübersichtlich“, sagte Polizeisprecher Peter Widenhorn am Freitagvormittag. Verletzt wurde durch das Feuer zunächst niemand. Zahlreiche Feuerwehrkräfte seien vor Ort, um das Feuer im Ortsteil Aldingen einzudämmen. Laut Polizei drohten die Flammen von der Halle eines Autoverwerters auf umliegende Gebäude überzugreifen. Was in der Halle gelagert ist, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bittet Anwohner in Remseck Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mitteilung der Polizei