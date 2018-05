Brand in Heidelberger Altstadt: Drei Feuerwehrleute verletzt

Wegen eines Dachstuhlbrandes in der Heidelberger Altstadt haben rund 70 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Drei Feuerwehrleute seien bei den Löscharbeiten am Sonntag leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Mannheim mit. Wegen des Feuers seien mehrere Häuser und ein angrenzendes Hotel evakuiert worden. Die Anwohner konnten am Mittag wieder in ihre Wohnungen und Hotelzimmer zurückkehren. Das Haus selbst, in dem es gebrannt hatte, wurde aber von der Polizei beschlagnahmt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt. Ersten Schätzungen der Feuerwehr zufolge entstand ein Schaden von mindesten 300 000 Euro.