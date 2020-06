Beim Brand einer Gartenhütte in Mannheim sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden. Sie befanden sich alle in der brennenden Hütte, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer am Nachmittag Kleingartenanlage Neuhersheim ausbrach, war noch unklar. Die Feuerwehr habe es nach etwa 30 Minuten unter Kontrolle gebracht und nach etwa einer Stunde gelöscht. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.

