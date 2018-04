Brand in Einkaufszentrum: Mercaden Böblingen evakuiert

Das Einkaufszentrum Mercaden in Böblingen bei Stuttgart ist nach einem Brand im Obergeschoss geräumt worden. Verletzte habe es bei dem Feuer am Donnerstag nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Das Feuer war demnach klein und schnell gelöscht, löste aber die Sprinkleranlage aus. Die Feuerwehr war am Nachmittag noch im Einsatz um zu vermeiden, dass das Wasser Kurzschlüsse verursacht. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Feuers im Einkaufszentrum waren, war zunächst unklar. Auch Brandursache und der entstandene Sachschaden mussten noch ermittelt werden.