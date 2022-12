Brand in Einfamilienhaus: Drei Verletzte und ein toter Hund

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Calw-Heumaden sind ein junges Mädchen und zwei weitere Bewohner verletzt worden. Der Hund der Familie wurde bei dem Brand am Samstagmorgen getötet, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Die 13-Jährige und zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren erlitten eine Rauchvergiftung und wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf etwa 500.000 Euro geschätzt, das Haus war nach dem Löscheinsatz unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.

