Lauf (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lauf (Ortenaukreis) ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben hatten Anwohner Rauch aus dem Haus aufsteigen sehen und die Feuerwehr gerufen. Die konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und einen Bewohner aus dem Haus retten. Er blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht klar. Brandstiftung werde aber nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei mit.