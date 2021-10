Zu einem Schaden von rund 50.000 Euro hat ein Brand in einer Bäckerei in Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) geführt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, soll ein defekter Kühlschrank das Feuer ausgelöst haben. Die Feuerwehr habe den Brand am Donnerstagabend schnell gelöscht. Es sei niemand verletzt worden.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-523238/2