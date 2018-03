Nach dem Brand in einem Asylbewerberheim in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gestaltet sich die Suche nach der Ursache schwierig. Die Unterkunft sei einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Daher sei noch nicht abzusehen, wann ein Sachverständiger den Brandort untersuchen könne. Das Feuer in dem Asylbewerberheim war am Samstag ausgebrochen und hatte einen Teil des Gebäudekomplexes komplett zerstört. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die zwei Dutzend Bewohner wurden vorübergehend in andere Heime gebracht. Verletzt wurde niemand.