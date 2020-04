Der für einen 83-Jährigen tödliche Brand im Rhein-Neckar-Kreis ist durch das falsche Benutzen einer Gasflasche verursacht worden. Das haben Brandspezialisten ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann sei an einer Rauchvergiftung gestorben. Das Feuer war demnach am vergangenen Freitag im Keller des Wohnhauses in Eppelheim ausgebrochen. Der Mann habe den Ermittlungen zufolge die Gasflasche unsachgemäß verwendet und dadurch das Feuer verursacht, sagte ein Sprecher. Details dazu waren nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei