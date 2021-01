Die Feuerwehr hat einen Brand im Müllbunker des Mannheimer Heizkraftwerkes unter Kontrolle gebracht. Mehrere Trupps seien am Neujahrstag mit Atemschutz im Einsatz gewesen, teilte die Stadt mit. Ein Ladekran und die Wasserwerfer des Kraftwerkes seien bei den Löschenarbeiten zum Einsatz gekommen. Die Rauchentwicklung sei moderat gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr rücke jedes Jahr ein oder mehrere Male zu Bränden in dem Müllbunker aus, sagte der Sprecher. Insofern sei der Vorfall nichts Besonderes. Die Anlage habe in etwa die Größe einer Turnhalle. Dort werde Müll gelagert, der im Heizkraftwerk verbrannt werden soll. Meist entzünde er sich selbst. Der Schaden halte sich in Grenzen.