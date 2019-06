Brand eines Elektrofachmarktes verursacht hohen Schaden

Beim Brand eines Elektrofachmarktes in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Die Werkstatt und das Lager des Geschäfts seien komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Verletzt worden sei niemand. Ein aufmerksamer Fußgänger habe das Feuer in der Nacht zum Dienstag bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit mehr als 90 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei