Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei Flexarbeiten in einem Wohn- und Geschäftshaus in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist am Dienstag nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich sei das Gebäude nicht mehr zu retten, so dass sich der Sachschaden am Haus zusammen mit dem beschädigten Inventar wohl auf rund eine halbe Million Euro summiere. Vier Menschen, die zum Zeitpunkt des Brands in dem Gebäude waren, konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

