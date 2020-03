Vor einem Recyclingzentrum in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Dabei sei ein aus Bauschutt und Restmüll bestehender Müllberg vor einer Halle in Brand geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Neben Einsatzbeamten der Polizei seien 90 Feuerwehrleute vor Ort gewesen. Eine Baumaschine sei zerstört worden. Die Brandursache ist unklar. Der Schaden betrug ersten Schätzungen zufolge rund 100 000 Euro.

