Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua hat der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbes in Baden-Württemberg Thomas Möller ähnliche Unglücke in Deutschland ausgeschlossen. „Die Brücken hierzulande werden sehr engmaschig überprüft. Deswegen ist es nach menschlichem Ermessen auszuschließen, dass eine für den Verkehr frei gegebene Brücke einstürzt“, sagte Möller der „Schwäbischen Zeitung“.

Er forderte jedoch die Landesregierung auf, Brückensanierungen längerfristiger zu planen und das Geld dafür auch über ein Haushaltsjahr hinaus bereitzustellen. „Die Brücken im Land sind im Schnitt 45 Jahre alt. Bei den Überprüfungen fällt immer mehr Sanierungsbedarf auf. Wenn sich daran nichts ändert, kommt es auch bei uns in Zukunft zu erheblichen Verkehrsbehinderungen“, sagte Möller. So fordere die Bauwirtschaft seit langem eine zweite Rheinbrücke für Karlsruhe. Nun sei die alte sanierungsbedürftig, die Bauarbeiten würden mangels Ausweichstrecken ein Verkehrschaos auslösen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema im Überblick:

Wie viele Brücken gibt es und in welchem Zustand sind Sie?

In Baden-Württemberg gibt es rund 9200 Brücken. 3160 davon sind auf Landesstraßen. Deren Instandhaltung zahlt das Land. Die übrigen Brücken auf Autobahnen und Bundesstraßen finanziert der Bund. 2016 waren laut Zahlen des Stuttgarter Verkehrsministeriums etwas mehr als 40 Prozent der Brückenflächen auf Landesstraßen in einem befriedigenden Zustand. 30 Prozent wurden als ausreichend bewertet, neun Prozent als nicht ausreichend und ein Prozent als ungenügend. Schlechter schnitten die Autobahnen ab: Hier fielen nur etwas mehr als ein Drittel der Brückenflächen in die Kategorie „befriedigend“, 35 Prozent waren „ausreichend“, mehr als ein Fünftel „nicht ausreichend“ und rund drei Prozent „ungenügend“.

Wie werden Brücken geprüft?

Das ist in einer DIN-Norm geregelt. Diese schreibt vor, dass solche Bauwerke alle sechs Jahre einer großen und dazwischen einer kleineren Überprüfung unterzogen werden müssen. Dies übernehmen Bauingenieure nach den Vorgaben der DIN-Norm. Sie nehmen alle Schäden auf. Ein Computerprogramm errechnet eine Gesamtnote. Diese reicht von „sehr gut“ bis „ungenügend“.

Was bedeuten die Kategorien – und welche Brücken sind unsicher?

Ab der Note „nicht ausreichend“ sind die Bauwerke nach Auskunft des Landesverkehrsministeriums in schlechtem Zustand. In diesem können die Stand- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigt sein. Solche Mängel sind aber auch in dieser Kategorie nicht zwingend vorhanden. Gefährliche Brücken werden gesperrt oder es wird für sie ein Tempolimit verhängt.

Wo liegen die Ursachen?

Brücken im Land sind nach Angaben der Baubranche im Schnitt 45 Jahre alt. In dieser Zeit ist das Verkehrsaufkommen stark gestiegen. Lkw sind heute schwerer: 1956 durften sie maximal 24 Tonnen wiegen, heute sind es 44 Tonnen. Die Bauwirtschaft bemängelt, darauf hätten Landesregierungen bereits seit Ende der 1970er-Jahre nicht ausreichend reagiert.