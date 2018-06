Die Südwest-CDU sollte sich nach Ansicht des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) in der künftigen grün-schwarzen Koalition nicht mit der Juniorrolle zufrieden geben. „CDU und Grüne in Baden-Württemberg sind zwei etwa gleichstarke Partner, die sich finden müssen“, sagte Bouffier im Gespräch mit der „Heilbronner Stimme“ (Donnerstag). „Die CDU ist nicht der Junior, der hinter den großen Grünen verschwindet. Dafür ist der Abstand zu gering.“ Er riet der Landes-CDU, „jetzt nicht leidend und gebückt“ durchs Land zu ziehen, sondern selbstbewusst.

Der stellvertretende hessische Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) appellierte unterdessen im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ (Donnerstag) an Grüne und CDU in Baden-Württemberg, sich auf die geplante Koalition auch wirklich einzulassen „und nicht zähneknirschend oder mit geballter Faust herumzulaufen“. Er verwies auf die Erfahrungen mit der schwarz-grünen Koalition in Hessen. „Wir haben uns damals gleich zu Beginn der Koalitionsverhandlungen auf etwas geeinigt: Wir wollen uns in der Diskussion darauf einlassen, dass der andere Recht haben könnte. Dass man wirklich versucht, etwas Gemeinsames zu entwickeln. Das ist nicht einfach.“