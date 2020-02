Bosch verspricht Einschränkungen für künstliche Intelligenz

Bosch will künstlicher Intelligenz in seinen Produkten Grenzen setzen und damit mehr Vertrauen bei den Nutzern gewinnen. Der KI-Kodex von Bosch sehe vor, dass künstliche Intelligenz nicht ohne menschliche Kontrollinstanz über Menschen entscheiden solle, betonte das Unternehmen am Dienstag. Außerdem wolle Bosch sicherstellen, dass die Entscheidungen künstlicher Intelligenz für die Nutzer nachvollziehbar sind. „Wenn KI für den Menschen keine Blackbox ist, entsteht Vertrauen, das in einer vernetzten Welt zum wesentlichen Qualitätsmerkmal wird“, sagte Bosch-Technikchef Michael Bolle.

Bosch schränkt dabei ein, dass beim Einsatz bestimmter Technik wie einem Notbremsassistenten der Mensch nicht mehr in Entscheidungen eingreifen könne. Aber auch hier legten Experten bei der Entwicklung die Parameter fest - und überprüften im Nachhinein, ob sich die Maschine daran hielt.

