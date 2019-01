Borkenkäfer hat 2018 gewütet wie zuletzt vor 15 Jahren

2018 war ein hartes Jahr für den Wald: Der Borkenkäfer war so aktiv wie seit 15 Jahren nicht, erklärt Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“. „Bis Anfang Dezember sind in Baden-Württemberg rund 1,4 Millionen Festmeter Käferholz angefallen, was in etwa dem Niveau des Hitzejahres 2003 entspricht“, so Hauk.

Das Land hat Konsequenzen gezogen. So werden beispielsweise im Staatswald auf absehbare Zeit keine frischen Fichten gefällt. „Der Landesbetrieb ForstBW wird jedenfalls kein Frischholz in den überfüllten Markt einbringen, solange kein konkreter Bedarf besteht“, so Hauk. „Das macht die Märkte aufnahmefähig für das anfallende Käferholz.“ Dem Land gehören 24 Prozent der Waldflächen im Südwesten, 40 Prozent sind in kommunaler und 36 Prozent in privater Hand.

Auch die Prognosen für 2019 sind nicht rosig. Bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts Ende Oktober 2018 hatte Hauk erklärt, es brauche einen Temperatursturz in den folgenden vier Wochen – sonst schlüpfe die dritte Generation an Borkenkäfern. Der Temperatursturz blieb aus. Nun komme es weiter aufs Wetter an, so Hauk. „Unsere Wälder brauchen dringend eine gute Winterfeuchte in Form von Schnee und Regen, damit die Bäume vital ins kommende Frühjahr starten. Bleiben die Niederschläge aus, könnte 2019 die nächste Käferholzwelle auf uns zurollen. Wird es wieder trocken und heiß, spielt das dem Käfer in die Karten. Insofern rechnen wir derzeit im nächsten Jahr mit einer erhöhten Borkenkäfergefahr.“

Statt wie gewöhnlich einmal im Monat wird der Wald nun über die Wintermonate stetig kontrolliert, erklärt Hauk. „Der Abtransport der Hölzer aus dem Wald ist ein wichtiges Thema.“ Totes Holz, etwa nach einem Sturm oder Schneebruch, sind optimale Brutplätze für Borkenkäfer. Werde dieses Material nicht aus dem Wald geschafft, erhöhe das „die Gefahr einer Massenvermehrung“, so Hauk. Um möglichst schnell möglichst viel Holz aus dem Wald zu bringen, hat das Land eine Sonderregelung geschaffen. Lastwagen, die Rohholz abtransportieren, dürfen bis zu 46 Tonnen wiegen – das Maximalgewicht liegt sonst bei 40 Tonnen. Das soll die Lage entspannen. Die Genehmigung ist befristet und muss beantragt werden.

