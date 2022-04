Boris Palmer hat oft recht, provoziert aber zu gern – dennoch könnte er den Grünen helfen

Die Grünen reiben sich gerne an ihren populärsten Mitgliedern. Davon weiß zum Beispiel Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Lied zu singen. Das Problem des Boris Palmer aber geht tiefer.

Mit dem, was er sagt, hat der Oberbürgermeister von Tübingen sehr oft recht. Doch wie und vor allem wann er es sagt, muss seine Partei provozieren – und man darf vermuten, dass Palmer das mit einkalkuliert. Schlau genug ist er, politisch und kommunikativ geschickt ebenfalls. Wer Dinge gestalten und ändern will über die Stadt Tübingen hinaus, der braucht ein Team im Rücken. Und zum Mannschaftsspiel gehört es einfach, ab und zu Rücksicht zu nehmen, etwa auf laufende Wahlkämpfe.

Katastrophenrhetorik von der Basis

Umgekehrt brauchen die Grünen Köpfe wie Palmer dringend, gerade jetzt. Denn die Bundesspitze holt unter dem Druck des Ukrainekrieges im Eiltempo nach, was in Baden-Württemberg seit Amtstritt Kretschmanns nahezu Alltag ist: die Begegnung mit politischen Realitäten. Friedensappelle sind so lange gut und recht, wie auf der anderen Seite kein kaum berechenbarer Diktator wie Putin steht. Rufe nach massiven Maßnahmen gegen den Klimawandel sind wohlfeil, wenn man nicht deren soziale Folgen verantworten muss.

Während also an der Spitze Realitätssinn einkehrt, wächst die Partei von unten mit neuen Mitgliedern, die gerade bei Klimathemen die „da oben“ mit Maximalforderungen und Katastrophenrhetorik treiben wollen. Das besorgt viele führende Grüne durchaus. Wenn Palmer etwas mehr Rücksicht auf die Grünen und etwas weniger Lust am Rampenlicht kultiviert, kann er der Partei helfen. Während Palmers Mitgliedschaft ruht, können er und die Partei nun überlegen,ob sie und er das auch wollen.