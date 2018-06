Kurz bevor Grüne und CDU in Stuttgart die Posten für ihre künftige Koalition verteilen, bekommt einer der künftigen Koalitionäre Probleme wegen seines Privatlebens: Grünen-Politiker Alexander Bonde, noch Agrarminister und künftig als Chef im Finanz- oder Staatsministerium gehandelt, hat offenbar eine Beziehung mit der Grünen-Politikerin Kerstin Lamparter gehabt – die diese nun öffentlich per Facebook für beendet erklärte.

Dabei spart die 26-Jährige nicht mit bitteren Worten an die Adresse des 15 Jahre älteren Ministers. Bonde ist mit der ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten und Ravensburger DHBW-Professorin Conny Mayer-Bonde verheiratet.

„Gefährliche Liebelei im Ländle“

„Ja, wir waren etwas weniger als 3 Jahre in einer Beziehung“, schreibt Lamparter in einer am Mittwochmittag auf Facebook veröffentlichten Erklärung. Den Schritt an die Öffentlichkeit erklärt sie so: „Der Druck auf meine Person mit Gerüchten und Anfragen der Presse um eine Liebesbeziehung zu Bonde wurde immer größer.“ Lamparter kandidierte bei der Landtagswahl für die Grünen im Wahlkreis Hechingen-Münsingen. Sie unterlag knapp dem CDU-Kandidaten Karl-Wilhelm Röhm.

Lamparter veröffentlichte die Stellungnahme am selben Tag, an dem die Zeitschrift „Bunte“ einen Bericht über eine zerbrochene Beziehung der beiden Grünen-Politiker berichtet hatte – unter der Überschrift „Gefährliche Liebelei im Ländle“.

Alexander Bonde wollte sich auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht zu dem Thema äußern. Fast zeitgleich zu dem Eintrag von Lamparter stellte er auf Facebook ebenfalls ein Foto ein – es zeigt ihn mit seiner Ehefrau Conny auf einer Wanderung am Samstag im Nationalpark Schwarzwald.

Facebook-Trennung