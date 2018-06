Stuttgart (dpa/lsw) - Agrarminister Alexander Bonde (Grüne) wendet sich mit seinen Amtskollegen aus fünf weiteren Bundesländern gegen die Zulassung der Genmais-Sorte 1507. In einem Brief fordern die Minister Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, sich bei der EU gegen die Zulassung der Maissorte einzusetzen. „Die Genmais-Sorte 1507 enthält ein Gen für die Produktion eines Insektengifts“, sagte Bonde am Freitag in Stuttgart. Experten sähen darin erhebliche Risiken etwa für Schmetterlinge. Zudem lehnten mehr als 80 Prozent der Verbraucher Gentechnik in der Landwirtschaft ab. Auch der Bauernverband will keinen Genmais auf den Feldern.

Mitteilung