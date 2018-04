Bauarbeiter haben zwei Splitterbomben in der Nähe eines Spielplatzes in Steinmauern (Kreis Rastatt) gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte wenig später an und entschärfte die beiden Blindgänger am Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stammen die zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg und sind amerikanischer Herkunft. Nach einer fachgerechten Entfernung der Zünder wurden die zehn Kilogramm schweren Bomben abtransportiert.

