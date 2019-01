Eine in Bruchsal bei Karlsruhe gefundene Fliegerbombe ist am Mittwoch erfolgreich entschärft worden. Es habe keine Probleme gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Entschärfung hatte gegen 10.30 Uhr begonnen. Zuvor war das Gebiet rund um den Fundort gesperrt worden, darunter auch der Bahnhof. Hunderte Menschen hatten nach Angaben der Stadt ihre Häuser verlassen müssen. Inzwischen könnten sie zurückkehren. Auch der Bahnverkehr laufe wieder, sagte ein Stadtsprecher. Die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe war am Dienstagabend bei Bauarbeiten entdeckt worden.