Bombe bei Bauarbeiten entdeckt

Bauarbeiter haben am Mittwochvormittag in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) eine Bombe entdeckt. Wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurde der Fundort im Umkreis von 300 Metern abgesperrt. Anwohner werden evakuiert und in einer Notunterkunft untergebracht. Ob es sich bei der Bombe um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, stand zunächst nicht fest. Experten der Kampfmittelbeseitigung wurden informiert.

