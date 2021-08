Am Karlsruher Containerbahnhof ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie sollte noch am Dienstagabend entschärft werden, kündigte eine Polizeisprecherin an - ohne einen genauen Zeitplan zu nennen. Die Beamten räumten das Gelände. Der Zugverkehr war zunächst nicht betroffen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen amerikanischen Blindgänger.

