Bombardier investiert in Batteriezüge für deutschen Markt

Bombardier Transportation investiert in Batteriezüge für den deutschen Markt. Mitte 2019 soll in Baden-Württemberg eine einjährige Testphase des Passagierbetriebs starten, wie der Zughersteller am Mittwoch mitteilte. Am Bombardier-Standort Hennigsdorf in Brandenburg wurde ein Prototyp („Talent 3“) vorgestellt. Der Batteriezug fahre abgasfrei und leiser als Dieselzüge.

In Hennigsdorf ist Entwicklung, Vorserie und Testbetrieb angesiedelt. Das Gesamtvolumen des Projektes bezifferte das Unternehmen auf acht Millionen Euro, wovon vier Millionen Euro Bundesfördermittel sind. Das Ganze befindet sich noch in der Testphase, Aufträge liegen demnach noch nicht vor. Man beteilige sich aber bereits an Ausschreibungen, hieß es vom Zughersteller. Die auf dem Dach montierten Batterien des Prototypen können einen nicht-elektrifizierten Streckenabschnitt von 40 Kilometern überbrücken. Im nächsten Jahr sollen Strecken bis zu 100 Kilometern möglich sein. Das Wiederaufladen der Batterien erfolge über die Bahn-Oberleitung binnen weniger Minuten.