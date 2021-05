Börsenneuling Auto1 zieht für Grenke in SDax ein

Der Börsenneuling Auto1 zieht in den Kleinwerte-Index SDax ein. Der Online-Gebrauchtwagenhändler werde für den Leasingspezialisten Grenke zum 10. Mai aufgenommen, wie der Indexanbieter, die Deutsche-Börse-Tochter Qontigo, am späten Mittwochabend mitteilte. Auto1 war Anfang Februar an die Börse gekommen, wird von Experten aber wegen der hohen Marktkapitalisierung bereits als MDax-Kandidat gesehen.

Grenke habe „Basiskriterien“ verletzt, hieß es in der Mitteilung weiter. Dabei gehe es um die Vorschriften zur Veröffentlichung testierter Geschäftsberichte. Zurzeit laufen bei dem Unternehmen Sonderprüfungen, nachdem die Bilanzierung von Grenke kritisiert worden war. Ende April hatte das Management den Abschluss in Aussicht gestellt. Auch die Finanzaufsicht Bafin ließ das Zahlenwerk des Konzerns durchleuchten. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Vollständig geprüfte Zahlen will Grenke am 21. Mai vorlegen und dabei mit dem Geschäftsbericht auch über die vertiefte Untersuchung durch den regulären Buchprüfer KPMG berichten. Für den Erhalt der Indexnotierung kommt dies aber zu spät.

