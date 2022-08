Bodensee-Tickets zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Donnerstag, 25. August, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/88 00 31 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Bodensee“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Mit dem Bodensee-Ticket erkunden Ausflügler flexibel die internationale Bodenseeregion. Denn das Ticket hat über die Landesgrenzen hinweg Gültigkeit. So sind die Highlights des schweizerischen, deutschen und österreichischen Bodenseeraums mit dem ÖPNV und sogar zwei Fähren entspannt zu erreichen.

Vom Rheinfall bei Schaffhausen über den gesamten Bodensee bis nach Oberstaufen im Allgäu, von Ravensburg bis ins schweizerische Appenzellerland oder auf den Affenberg: Mit dem Bodensee- Ticket können Reisende dort überall auf Erkundungstour gehen. Viele Zuglinien führen direkt am Ufer des Bodensees entlang, beste Aussichten über den See sind also inklusive. Ticketinhaber können ein- und aussteigen, wo immer es gerade passt.

Wir verlosen heute zweimal zwei dieser Bodensee-Tickets, deren Inhaber beinahe unbegrenzte Reisemöglichkeiten am See und in dessen Hinterland haben. Weitere Infos unter www.bodensee-ticket.com.