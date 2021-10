Bodensee Business Forum: Kampf gegen Corona ist Thema

Der Kampf gegen das Coronavirus ist eines der großen Themen beim Bodensee Business Forum am Mittwoch (9.00 Uhr) in Friedrichshafen. Zu dem eintägigen Kongress wird nach Angaben der Veranstalter der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, zu einer Diskussionsrunde mit dem Titel „Nach Corona:

Wann herrscht wieder Normalität?“ erwartet. Der Kampf gegen die Pandemie wird von Mittwoch an auch Kernthema der dreitägigen Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Petersberg bei Bonn sein.

Weitere Programmpunkte bei der Konferenz am Bodensee drehen sich um Umweltpolitik, Elektromobilität, den Kampf gegen Extremismus und das Verhältnis der Europäischen Union zur Schweiz. Prominente Teilnehmer sind neben Stiko-Chef Mertens unter anderem der CDU-Politiker Norbert Röttgen, der ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und Ex-EU-Kommissar, Günther Oettinger (CDU), und die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP).

Das Bodensee Business Forum unter dem Leitmotto „Vernetzen statt verzweifeln - Ideen für eine Welt im Wandel“ wird von der „Schwäbischen Zeitung“ veranstaltet und findet zum vierten Mal statt.

