Böblingen (dpa/lsw) - Unter rund 40 Häusern in Böblingen ist der Boden aufgequollen und hat die Gebäude beschädigt. Mineralschichten hätten sich gehoben, wodurch an den Häusern Risse von wenigen Millimetern bis zu maximal zwei Zentimetern entstanden seien, sagte ein Sprecher des Landratsamts am Freitag. In die sogenannten Anhydritschichten unter den Häusern sei Wasser eingedrungen. „Wir wissen aber noch nicht, was die Ursache dafür ist.“

Möglich seien sowohl natürliche Ursachen wie Veränderungen im Grundwasser als auch Auswirkungen durch Bauarbeiten und Bohrungen unter anderem zur Gewinnung von Erdwärme. Den Hauseigentümern könne erst geholfen werden, wenn weitere Erkenntnisse vorliegen.