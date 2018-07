Der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, hat die deutsche Wirtschaft aufgefordert, sich bei Cyberattacken auf Unternehmen auch an die Nachrichtendienste zu wenden. Der Bundesnachrichtendienst habe deutlich mehr Vertrauen verdient, als ihm entgegengebracht werde, sagte Kahl am Mittwoch in Stuttgart. Es gebe noch Berührungsängste. „Vor ein paar Jahren waren die Unternehmen noch nicht bereit, darüber zu berichten, wenn sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sind.“ Das habe sich aber gebessert. Gerade mittelständische Betriebe seien für Deutschlands Wirtschaftskraft extrem wichtig, aber auch besonders verwundbar.

Der Nachrichtendienst berate Unternehmen auch in Sachen Sicherheit, wenn sie sich für Standorte im Ausland entscheiden. Kahl warnte bei dem Sicherheitskongress der IHK Region Stuttgart erneut vor Hackerangriffen auf Infrastruktureinrichtungen in Deutschland. Das könne zu einer ernsthaften Gefahr für die Wirtschaft werden. Als Beispiel für mögliche Angriffsziele nannte er die Energieversorgung, das Gesundheitswesen oder auch den Finanzsektor.

Mitteilung zu Sicherheitskongress