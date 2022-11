Bluttat von Sindelfingen nach 27 Jahren neu verhandelt

Rund 27 Jahre nach einer Bluttat an einer Frau in Sindelfingen (Kreis Böblingen) muss sich ein mittlerweile 72 Jahre alter Mann von Mittwoch (09.00 Uhr) an ein weiteres Mal wegen desselben Falls vor Gericht verantworten. Der Rentner war im Juli 2021 bereits vom Landgericht Stuttgart zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hatte 1995 eine Frau an einem S-Bahnhof angegriffen und erstochen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aber aufgehoben und den Fall zurückverwiesen.

In dem reinen Indizienprozess sei das Mordmerkmal der Heimtücke nicht ausreichend belegt worden, entschied er. Geklärt werden muss also erneut, ob es sich um einen Mord handelte. Sollten die Stuttgarter Richter im zweiten Anlauf auf Totschlag entscheiden, könnte der 72-Jährige den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.

