„Blutritt“ wegen Corona mit kleiner Reitergruppe ohne Frauen

Claas macht einen weiteren Schritt in Richtung autonom fahrende Landmaschinen. Das Unternehmen informiert am Mittwoch über eine Kooperation mit AgXeed B.V. in den Niederlanden. Dieses Unternehmen zählt zu den führenden Unternehmen in Europa bei intelligenten, nachhaltigen und vollständig autonomen Systemen.

Claas ist per Minderheitsbeteiligung bei dem Start-Up eingestiegen. Der Vertrieb des Landmaschinen-Roboters AgBot sowie die Nutzung gemeinsamer Schnittstellen und Plattformen ist für das kommende Jahr geplant.