Bei einem heftigen Streit zwischen zwei Arbeitskollegen ist ein 22 Jahre alter Mann durch einen Stich in den Kopf schwer verletzt worden. Sein zwei Jahre jüngerer Kontrahent habe ihm mit einem spitzen Gegenstand - vermutlich ein Schraubendreher - die Schädeldecke durchbrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Auseinandersetzung spielte sich am Montag in Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) ab. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen Montagnacht fest. Dabei hatte der Mann einen Schraubendreher bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Ulm am Mittwoch Haftbefehl.

Polizeimitteilung