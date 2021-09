Blutige Polizeikontrolle: Unbekannter weiter auf der Flucht

Nach seiner Flucht bei einer blutigen Verkehrskontrolle in Sindelfingen ist ein bislang unbekannter Mann weiter auf der Flucht. Er war am späten Dienstagabend schlafend in einem in Berlin unterschlagenen Wagen entdeckt worden und sollte überprüft werden. Sofort startete der Mann den Motor, setzte sein Auto zurück und schleifte dabei einen Polizisten etwa 15 Meter mit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Beamte habe einen Schuss auf das Auto abgegeben und den Mann wahrscheinlich auch verletzt. Auch der Polizist erlitt Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus, konnte dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen.

Das Auto des geflohenen Mannes, ein in Berlin auf einen 23-Jährigen zugelassener Wagen, wurde später verlassen in der Nähe des Klinikums Sindelfingen gefunden. „Im Krankenhaus und auch in umliegenden Krankenhäusern hatte er aber keine Hilfe in Anspruch genommen“, sagte ein Polizeisprecher.

Bis in die frühen Morgenstunden war die Polizei mit 60 Einsatzkräften samt Spürhund im Einsatz. Zudem wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Unklar ist nach wie vor, ob es sich beim 23-jährigen Fahrzeughalter auch um den Flüchtigen handelt. „Mutmaßlich ja, aber das ist noch nicht gesichert“, sagte der Polizeisprecher.

