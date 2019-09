Blume: Einfluss des Internets auf Antisemitismus wird unterschätzt

Von Schwäbische Zeitung

Der Zeppelin-Konzern erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 100 Prozent der Anteile an der Luther.Gruppe, bestehend aus Luther HL und Meton. Mit dem Kauf übernimmt Zeppelin mehr als 100 Mitarbeiter in seine strategische Geschäftseinheit Rental und stärkt seine Lösungskompetenz in der Verkehrssicherung und Verkehrstechnik deutlich, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Luther HL und Meton seien führend in der Technologie für Verkehrstelematiklösungen, für LED-Beschilderungen und mobile Schutzwandsysteme sowie Aufstellsysteme für ...