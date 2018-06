Gengenbach (dpa/lsw) - Nach einem Blitzschlag ist ein Mann in Gengenbach (Ortenaukreis) in eine Klinik gekommen. Der 41-Jährige hatte am Montagabend die Stromversorgung eines Weidezaunes vor einem nahenden Gewitter in Sicherheit bringen wollen. In dem Moment schlug ein Blitz in das System ein, der Mann erlitt einen Stromschlag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sein Glück: Gleich in der Nähe übte zu der Zeit die Feuerwehr, so dass Hilfe rasch vor Ort war.

