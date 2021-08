Ein Blitzschlag hat am Freitag einen Brand in einem Haus in Neckarsulm im Kreis Heilbronn verursacht. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Allerdings musste das angrenzende Haus vorsichtshalber evakuiert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro, hieß es.

