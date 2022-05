Blindgänger in Mannheim erfolgreich entschärft

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Mannheim am Dienstag erfolgreich entschärft worden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hätten nur eine halbe Stunde gebraucht, um die Bombe unschädlich zu machen, teilte eine Sprecherin der Stadt am Abend mit. Der Blindgänger wurde anschließend abtransportiert.

Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Dienstagmittag bei Bauarbeiten am Neckarufer gefunden worden. Rund 1000 Menschen hatten ihre Wohnungen und Häuser im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle verlassen müssen. Für die Dauer der Entschärfung wurde in einer Schule ein Betreuungsraum für Anwohner eingerichtet, die nicht bei Verwandten, Freunden oder andernorts unterkommen konnten. Bettlägerige erhielten einen kostenfreien Krankentransport.

Bereits am frühen Abend gab die Stadt Entwarnung, alle Bürgerinnen und Bürger konnten wieder zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

