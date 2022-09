Blau-grün und gesundheitsschädlich – wie gefährlich sind Blaualgen wirklich?

„Baden verboten“ – dieser Warnhinweis ist in diesem Sommer in der Region häufiger zu lesen. Grund für Verbote ist vielerorts die Blaualge. Sie ist verantwortlich für das, was der Volksmund häufig als „Umkippen“ des Wassers kennt. Unter anderem wurden im Rößlerweiher bei Schlier, im Ellerazhofer Weiher bei Leutkirch und im Badesee Ludwigsfeld (Kreis Neu-Ulm) Badeverbote wegen der Blaualgenblüte erlassen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Blaualge.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Blaualgen:

Was sind Blaualgen?

Anders als der Name vermuten lässt, sind Blaualgen eigentlich gar keine Algen. Früher wurden sie zu den Algen gezählt. Weil sie aber eher Bakterien ähneln und einen blau-grünen Farbstoff enthalten, spricht man heute von Cyanobakterien (altgriechisch: kyanós, deutsch ‚blau‘). Je nach Zusammensetzung der anderen Pigmente im Wasser kommt so die charakteristische blau-grüne Färbung zum Vorschein.

Warum sind Blaualgen gefährlich?

Blaualgen sind in allen natürlichen Gewässern zu finden und gehören zum Ökosysten. Da viele Blaualgen allerdings Giftstoffe, sogenannte Cyanotoxine, bilden können, kann eine massenhafte Vermehrung des Bakteriums zum Problem werden, teilt das Landesgesundheitsamt mit.

Die Behörde listet verschiedene Symptome auf, die beispielsweise beim Baden auftreten können. Dazu zählen mögliche Haut- und Schleimhautreizungen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen. Außerdem kann es zu Durchfall, Fieber und sogar Atemwegserkrankungen kommen. Das Amt weist darauf hin, dass vor allem Kleinkinder gefährdet seien, sollten sie größere Mengen Wasser schlucken. Ähnliches gilt auch für Haustiere: Für Hunde könnte eine Vergiftung durch Cyanobakterien tödlich enden.

Wie erkennt man, dass ein Gewässer belastet ist?

Das offensichtlichste Merkmal der Blaualgenblüte: Das Wasser wird trüb und bildet laut Landesgesundheitsamt „flockige, fädige oder kugelige Kolonien und Zellverbände“. Ein Algenteppich aus blaugrünen Schlieren an der Wasseroberfläche und ein muffiger Geruch sind ebenso Anzeichen dafür, dass das Gewässer von Blaualgen befallen sein könnte.

Auf den ersten Blick ist die Blaualge aber gar nicht so leicht von Grünalgen zu unterscheiden. Diese sind für den Menschen allerdings harmlos. Mitte August war beispielsweise der Uferbereich des Bodensees vor Langenargen und Lindau mit den stinkenden Algen bedeckt.

Warum breiten sich die Blaualgen aus?

Grundsätzlich gilt: Stehende oder langsam fließende Gewässer sind stärker vom Blaualgenbefall gefährdet, wo sie häufig in Ufernähe und in Buchten auftreten. Zu viele Nährstoffe im Wasser können außerdem das Wachstum des Bakteriums beschleunigen, schreibt das Landesgesundheitsamt.

Mit dem Regen wird zum Beispiel landwirtschaftlicher Dünger von den Feldern in die Gewässer gespült. Aber auch Kläranlagen können stickstoff- und phosphorhaltige Abwässer einleiten, teilt das Umweltbundesamt. Hitzeperioden und langanhaltende Sonneneinstrahlung wie in diesem Sommer bieten zudem optimale Wachstumsbedingungen. Seen mit Zuflüssen sind hingegen weniger empfindlich für eine massive Ausbreitung des Bakteriums.

{element}

In diesem Jahr konnten laut Gesundheitsamt in 17 Badegewässern in Baden-Württemberg Blaualgen mikroskopisch nachgewiesen werden. Einen Anstieg der Fälle gibt es laut dem Amt also nicht. Ähnlich sieht es in Bayern aus: Dort teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf Anfrage mit, dass aktuell jedoch mehr Proben als sonst aus Gewässern entnommen würden. Das Amt verweist aber gleichzeitig darauf, dass die Seen im Verlauf der Badesaison ohnehin mehrmals untersucht würden. Von einer Häufung der Fälle geht das Amt in Bayern ebenfalls nicht aus.

Badegewässer in Deutschland gelten aber weiterhin als vorbildlich. Laut einem Bericht der EU-Kommission zur Europäischen Badegewässerqualität erhielten im Vorjahr 96 Prozent der Seen, Küstenstreifen oder Flüsse die Noten „ausgezeichnet“ oder „gut“. An 144 von insgesamt 2291 untersuchten Gewässern wurden zeitweise Badeverbote oder Warnungen unter anderem aufgrund von Blaualgen ausgesprochen. Das Umweltbundesamt führt dies vor allem auf den Starkregen im Vorjahr zurück, der allerlei Schmutzwasser in die Gewässer gespült hatte. Ein klimawandelbedingter Anstieg der Wassertemperaturen könne in Zukunft zudem zur Vermehrung der Blaualge beitragen.

Was passiert, wenn Blaualgen im Wasser entdeckt werden?

Mitarbeiter der Kommunen und der Gesundheitsämter beobachten regelmäßig die als Badestellen ausgewiesenen Gewässer. Doch erst bei konkretem Verdacht oder Hinweisen aus der Bevölkerung werden spezielle Untersuchungen eingeleitet. Bei starker Trübung des Wassers mit einer Sichttiefe von unter einem Meter sollten Warnhinweise veröffentlicht werden. Sinkt die Sichttiefe auf einen halben Meter, sollte ein Badeverbot ausgesprochen werden. Allem voran, weil Ertrinkende durch das trübe Wasser möglicherweise kaum entdeckt werden könnten, so das bayerische LGL.

Eine genaue Bestimmung der Blaualge kann letztendlich nur im Labor unter dem Mikroskop erfolgen. Wird dort eine erhöhte Konzentration des Giftstoffs im Wasser nachgewiesen, sprechen die Gesundheitsämter ein befristetes Badeverbot aus. Grundlage hierfür sind die Cyanotoxin-Leitwerte der Weltgesundheitsorganisation. Das Badeverbot gilt so lange, bis sich die Algenblüte abgebaut hat. Warnungen wie diese finden sich auch online in der Badegewässerkarte des Landes.

Wie sollen sich Badegäste verhalten?

Das Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg rät, Badestellen, an denen das Gewässer blau-grüne Schlieren zeigt, zu meiden. Weil Kinder und Haustiere besonders gefährdet sind, sollten diese vom Wasser ferngehalten werden. Wasser sollte nicht geschluckt werden oder mit den Schleimhäuten in Kontakt kommt. Bei Symptomen sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen. Grundsätzlich gilt: Warnhinweise und Badeverbote beachten. Ein einfacher Tipp kommt zudem vom Umweltbundesamt: Wer bis zu den Knien im Wasser steht und seine Zehen nicht mehr sehen kann, sollte den Badespaß lieber bleiben lassen.