BKA-Chef dankt Ermittlern für Arbeit nach Polizistenmord

Für die Ermittlungsarbeit zum Polizistenmord von Heilbronn hat sich der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Jörg Ziercke, beim baden-württembergischen Landeskriminalamt in Stuttgart bedankt.

Die ermittelnde Soko Parkplatz sei wegen der Übernahme des Verfahrens vom Generalbundesanwalt nun zur Zuständigkeit des BKA gewandert, hieß es. Dort laufen alle Ermittlungen zu der Zwickauer Neonazi-Terrorzelle zusammen, die in den Polizistenmord verwickelt ist. Die Aufklärung des Mordes an der 22-jährigen Polizistin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007 war vor dieser heißen Spur von Pannen und falschen Verdächtigten begleitet gewesen.