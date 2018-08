Bittencourt will mit 1899 Meistertitel oder DFB-Pokal holen

Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt will mit 1899 Hoffenheim Titel gewinnen. „Man will sich immer verbessern und muss dafür auch größer denken“, sagte der 24-jährige Bundesliga-Fußballprofi im Interview der „Sport Bild“. Er hält auch den Gewinn der deutschen Meisterschaft für möglich. „Du musst hoffen, dass die Bayern mal schwächeln und dann da sein - das ist die große Kunst.“ Realistischer sei aber der DFB-Pokalsieg, da nach dem 6:1 beim 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde nur noch vier Spiele bis zum Finale in Berlin nötig seien. „Wenn ich unsere Mannschaft sehe, hat sie genug Potenzial dazu.“