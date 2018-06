Stuttgart (dpa/lsw) - Der württembergische evangelische Landesbischof Frank Otfried July hat das umstrittene Tanzverbot an bestimmten christlichen Feiertagen verteidigt. „Der Mensch braucht solche Tage, die aus der Reihe tanzen, und sei es dadurch, dass an ihnen unter anderem nicht getanzt wird“, schrieb July in seiner Botschaft zum Karfreitag. Man müsse der „Erosion der Stille“ Einhalt gebieten - „weil der Mensch mehr braucht als den Arbeits- und Vergnügungslärm des Alltags, der einem Hören und Sehen vergehen lässt“. Das Feiertagsgesetz untersagt in Baden-Württemberg Tanzveranstaltungen an „stillen Tagen“. Immer wieder gab es Vorstöße, dieses Verbot abzuschaffen.

