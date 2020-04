Bischof: Gemeindegottesdienste in der Regel ab 10. Mai

Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden rechnet nicht mit einer nennenswerten Zahl an Gottesdiensten vor dem 10. Mai. Die Gemeinden benötigten einen Vorlauf, um die Vorkehrungen für die Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, sagte Jochen Cornelius-Bundschuh am Donnerstag in Karlsruhe. Der Corona-Infektionsschutz sei auch deshalb so wichtig, weil viele Gottesdienstbesucher der gefährdeten Gruppe älterer Menschen angehörten.

Das Gottesdienstverbot wird am kommenden Montag (4. Mai) für alle Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg aufgehoben. Vieles wird für die Gläubigen anders sein. So wird nach Angaben des Landesbischofs auf das gemeinsame Singen wegen des Risikos einer Tröpfcheninfektion verzichtet.

Religionszugehörigkeit im Südwesten

Bischof Cornelius-Bundschuh